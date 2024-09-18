В России предложили создать систему для подтверждения навыков айтишников

В рамках национального проекта «Экономика данных», запланированного на 2025 год, российское правительство предложило создать IT-систему «подтверждения компетенций разработчиков ПО и иных IT-специалистов». С предварительной версией проекта ознакомился «Коммерсантъ».

В документе сказано, что такая система поможет работодателям быстрее закрывать вакансии и будет информировать правительство о состоянии рынка труда в IT-сфере. В свою очередь, специалисты смогут подтвердить свои навыки и компетенции.

«Резюме не всегда отражает реальное владение навыками специалиста, а система подтверждения компетенций упростит этот процесс, позволив ориентироваться на квалификацию, а не формальное образование или опыт работы», — считает гендиректор разработчика SETERE Group Олег Ивченков.

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В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко утверждают, что единая система ускорит найм и повысит доверие к указанным в резюме компетенциям. «Концепция системы и методология оценки профессиональных компетенций специалистов прорабатывается совместно с экспертами отрасли», — добавили в аппарате.

В то же время член правления АРПП «Отечественный софт» Иван Панченко считает, что IT-система не сможет решить проблему дефицита кадров в России. По его мнению, для эффективной работы такой системы необходимо грамотно составлять тестовые задания и регулярно их обновлять.

На реализацию проекта планируют выделить 630 миллионов рублей. Как утверждают его авторы, к следующему году в системе должны зарегистрироваться около 20 тысяч специалистов, а к 2030 году их число должно вырасти до 250 тысяч человек. При этом, по словам министра цифрового развития Максута Шадаева, к 2030 году количество IT-специалистов в России планируют увеличить на полтора миллиона человек.

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