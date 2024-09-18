Сергей Лукьяненко выпустил пропагандистский комикс про «непридуманные истории с СВО»

Московское издательство «Яуза» готовится начать выпуск графического романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «СВО: непридуманные истории». Комиксы «составлены из рассказов солдат и мирных жителей» и предназначены для детей старших классов, рассказали авторы проекта корреспонденту RTVI на презентации.

Действие романа разворачивается в первые месяцы после полномасштабного вторжения России в Украину во время сражений за город Мариуполь. Участникам презентации показали распечатанные страницы будущей книги. На страницах персонажи, представляющие российскую армию, например, жалуются, что украинские солдаты «прикрываются мирными» и поэтому нельзя обстреливать город из артиллерии, а солдаты ВСУ в комиксе специально удерживают гражданское население, грабят и запугивают мирных жителей.

Эта книга не только рассказывает про «реальные боевые действия», но является «дерзкой попыткой» донести до молодежи «правду России», заявил на презентации сам Лукьяненко.

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По его словам, надо расширять проект и «дальше двигаться», выпуская комиксы как «понятный для молодежи» способ разговора «о самых важных проблемах, которые стоят сейчас перед страной».

Соавтором графического романа значится член Общественной палаты, председатель «Международного трибунала по Украине» Максим Григорьев. Он рассказал, что идея книги возникла после того, как на него большое впечатление произвели найденные в Мариуполе комиксы, якобы сделанные «украинской пропагандой с поддержки Запада». По словам Григорьева, в одном из таких комиксов «прямо рассказывали, что Москва посылала своих комиссаров на территорию Украины забирать кровь украинских детей».

Книга «СВО: непридуманные истории» в ближайшее время выйдет в печать и начнет распространяться через соцсети, заявили авторы проекта. Они хотели бы распространять свой графический роман и в школах, но директор издательства «Яуза» Павел Быстров настроен скептично, пишет RTVI. По его словам, «максимум, куда можно поставить эти комиксы, — на маркетплейсы».

В июне стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» и Лукьяненко совместно работают над созданием медиафраншизы на основе «оригинальной вселенной русских супергероев». Писатель поддержал войну в марте 2022 года, объявив, что ввод российских войск в Украину «был вынужденной необходимостью».

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