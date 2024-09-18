В Москве ребенок с особенностями развития попал из школы в больницу со следами избиения

Родители мальчика по имени Даня, который посещает коррекционную школу №1708 в Черемушках, обратились в полицию после того, как увидели на его лице следы от избиения. Об этом сообщают телеграм-канал «Осторожно, Москва» и телеканал «РЕН ТВ».

В сообщении телеграм-канала ребенка называют то 7-летним, то 10-летним. «РЕН ТВ» сообщает, что мальчик пошел в первый класс. По данным телеканала, из-за особенностей развития Даня не может говорить и указать на обидчика. При этом сотрудники школы не смогли объяснить, откуда на лице мальчика взялись кровоподтеки.

«Увидев его, у меня все оборвалось. На мои вопросы, что произошло, педагог не дала внятного ответа. Я обняла сына, посадила на колени и настаивала на вызове скорой. Спросила, почему сразу не позвонили мне. Потом подтянулись другие педагоги, родители, пришедшие за своими детьми. Пока ждали скорую я вызвала полицию. Сложно окунаться мыслями в этот день. И скорая, и полиция приехали быстро, за что я им очень благодарна. Скорая госпитализировала Даню с мужем в больницу. А я поехала писать заявление в полицию», — рассказала мать ребенка Юлия.

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На данный момент мальчик проходит лечение в Морозовской больнице. Ему предстоит пройти томографию под наркозом. Врачи также осмотрели глазное дно ребенка и пришли к выводу, что капилляры у него в глазах лопнули от нанесенных ударов, пишет «Осторожно, Москва».

Юлия добавила, что отец Дани большую часть времени носит ребенка на руках, чтобы вернуть ему чувство безопасности.

По данным телеграм-канала, полиция начала расследование, а родители потребовали от школы предоставить записи с камер видеонаблюдения. Они готовят заявления в прокуратуру и суд.

В московском департаменте образования и науки сообщили о начале проверки и временном отстранении педагога.

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