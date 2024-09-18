Россиянки рассказали о домогательствах и угрозах со стороны военнослужащих в поездах и самолетах

В российских самолетах и поездах пьяные военнослужащие устраивают драки, угрожают и домогаются женщин, при этом руководство авиакомпаний и РЖД рекомендуют своим сотрудникам сглаживать конфликты и закрывать глаза на поведение пьяных «героев». Об этом «Медиазоне» рассказали пострадавшие пассажирки и проводницы.

Одна из пострадавших, 23-летняя пассажирка поезда Ирина Буякас, сказала, что ей все еще сложно вспоминать и говорить о той ночи, когда с ней ехали российские военные. В августе 2022 года девушка ехала рейсом Красноярск—Сочи вместе с двумя военнослужащими в одном купе. Буякас сидела на верхней полке, а мужчины тем временем выпивали водку и требовали, чтобы девушка к ним спустилась. Когда Буякас согласилась, один из военных, который пил больше других, начал «распускать руки», а потом достал нож, когда девушка оттолкнула его.

После того, как мужчину «вытащили за ноги» в коридор поезда, а затем высадили, Буякас стал домогаться второй военнослужащий. «Спустилась — а тот, что меня "спас", вдруг давай говорить, что он против. Начал приставать теперь уже он. При этом рассказывал мне про свою жену, как они прекрасно общаются и так далее. В итоге я убежала в соседнее купе и там сидела до тех пор, пока они не вышли с поезда на следующий день — только тогда и успокоилась», — рассказала она.

Другая собеседница «Медиазоны», 33-летняя Маргарита, вспоминает, что в конце 2023 года она оказалась в одном купе с «пьяным мужчиной в военной форме и еще одним, в обычной одежде». Один из них настойчиво пытался познакомиться с ней, несмотря на ее отказы. «Сажусь, проверяют документы, открываю ноутбук, и этот "зетник" начинает до меня докапываться: а как тебя зовут, а давай познакомимся, а куда ты едешь… и вот это вот все. Я ему говорю: "Извините, пожалуйста, я не хочу разговаривать сейчас, давайте прекратим этот разговор, я занята". А его это только раззадорило: "Не, ну а че, ну че ты?". Он фразу "Ну ты можешь сказать, как тебя зовут?" повторил раз 12, наверное», — поделилась собеседница «Медиазоны».

Второй мужчина, по словам девушки, позже стал возмущаться из-за того, что она работает за ноутбуком и мешает ему отдыхать. Пассажирке пришлось два раза обратиться к начальнику поезда, чтобы ее переселили.

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По словам бывшей проводницы Федеральной пассажирской компании Киры, большую опасность в поездах представляют военные, путешествующие поодиночке или небольшими группами. «Контуженые, у них уехала кукуха, бухают как черти — и, соответственно, других пассажиров тоже пугают очень часто», — сказала она.

Кира вспоминает, что во время работы в РЖД, она также часто читала жалобы от пассажиров на неадекватное поведение военнослужащих в поезде. «Чего там только не было! Они [военные] ломали унитазы, была, например, одна жалоба о том, что они просто полностью снесли унитаз в вагоне. Вели себя неадекватно, агрессивно, кто-то ловил белку, угрожали другим пассажирам», — поделилась девушка.

Как отмечает издание, российские военные домогаются женщин не только в поездах, но и самолетах. 28-летняя Ольга вспоминает, что пьяный пассажир в военной форме, который летел с ней рядом, трогал ее за бедра, говорил непристойности и кричал на весь салон самолета «Я защитник!»

«Говорю ему: "Так не надо делать", на что он ответил что-то в духе: "Я по-дружески". Говорю ему: "Свою женщину так "по-дружески" будете трогать". А он: ну вот у меня жена есть, я ее столько-то не видел. Помню, сказал мне: "Мне хочется бабы". Я говорю: "А я-то тут причем?"» — рассказала Ольга.Позже мужчина пытался с ней подраться, однако не смог замахнуться из-за опьянения и крупного телосложения, пишет издание.



Проводницы самолетов и поездов рассказали «Медиазоне», что таких мужчин практически невозможно успокоить, а высаживать их не всегда позволяет руководство. Иногда за пьяных «героев войны» заступаются и сами пассажиры, пишет издание.

По словам одной из бортпроводниц авиакомпании «Победа», которая попросила об анонимности, руководство не предусмотрело никаких инструкций о возможных конфликтах на борту. В РЖД тоже нет официальной методички, однако есть рекомендации: быть терпимее к военным.

«Все стандартно: героизмом не заниматься, на рожон не лезть, доложить о ситуации начальнику поезда, закрыться [в купе], если совсем все серьезно. На какие-то вещи типа курения, которое запрещено, можно частично глаза закрыть, потому что все равно ничего не сделаешь, а открытый конфликт появится. Ну, это на словах. Физически как-то воздействовать, понятное дело, нельзя по правилам. Нам всегда советуют в целом сглаживать конфликты. А с военными в целом стоит быть осторожнее», — рассказала проводница Елена, работающая в поездах южных направлений одной из дочерних компаний государственного холдинга.

Иногда начальство поезда просит проводниц «не раздувать конфликт» и может отказать им в высадке очевидно пьяного дебошира. По словам Елены, в ее практике были случаи, когда военных приходилось связывать простынями, «чтоб ни на кого не накинулись».

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