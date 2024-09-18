Instagram введет аккаунты для подростков

Instagram объявил о внедрении специальных аккаунтов для подростков Teen Accounts со встроенными ограничениями, отключить которые смогут только родители. Об этом сообщается на сайте соцсети.

Как отмечается в блоге Instagram, такие аккаунты ограничат круг лиц, которые могут связываться с подростками, и контент, который они видят, а также «помогут обеспечить подросткам полезное времяпрепровождение».

«Мы понимаем обеспокоенность родителей, поэтому мы разрабатываем новые пользовательские сервисы для подростков. Новый подход призван обеспечить более эффективную поддержку родителям и дать им уверенность в том, что их дети находятся в безопасности и имеют все необходимые средства защиты», — сказано в пресс-релизе соцсети.

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Подростки до 16 лет не смогут отключить ограничения без разрешения родителей. Для этого необходимо настроить родительский контроль, после чего родители смогут одобрить любые изменения настроек. В пресс-релизе отмечается, что от подростков потребуют подтверждение возраста при регистрации новых учетных записей.

Среди ограничений, вводимых Instagram, будут в частности закрытые по умолчанию аккаунты и ограничения на обмен сообщениями — подростки смогут переписываться только с подписчиками или с теми, с кем обменивались сообщениями раньше.

Также подросткам ограничат доступ к «деликатному контенту», например, демонстрирующему насилие или косметические процедуры. Отмечать и упоминать подростков в публикациях смогут только подписчики. Слова и фразы, которые алгоритмы соцсети сочтут оскорбительными, будут автоматически удаляться из комментариев и личных сообщений.

Кроме того, каждый час подростки будут получать уведомление с просьбой выйти из приложения. С 22:00 до 07:00 будут отключены уведомления, а на входящие сообщения приложение будет отправлять автоматические ответы.

В свою очередь, родители будут получать информацию о том, с кем общаются их дети, смогут установить временные ограничения на использование Instagram и заблокировать доступ к соцсети в определенные часы.

Новые правила начнут действовать в течение 60 дней в США, Великобритании, Канаде и Австралии. В Европе ограничения введут до конца года. В следующем году Teen Accounts появятся в других странах, причем не только в Instagram, но и на других платформах Meta.

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