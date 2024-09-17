В Зимбабве голодающих накормят слонами

В Зимбабве планируют убить сотни обитающих там слонов, чтобы накормить членов общин, столкнувшихся с голодом из-за сильной засухи. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на местные органы власти по защите природы.

«Мы можем подтвердить, что планируем отстрелять около 200 слонов по всей стране. Мы работаем над тем, как это сделать», — сообщил агентству представитель Управления парков и дикой природы Зимбабве (Zimparks) Тинаше Фараво.

Как напоминает Reuters, недавно Зимбабве пострадала от сильнейшей засухи, вызванной океанским течением Эль-Ниньо. Из-за недостатка осадков урожаи погибли на всем юге Африки, затронув 68 миллионов живущих там людей.

Как сообщили представители властей, нынешний отстрел слонов пройдет в округах Хванге, Мбире, Тшолотшо и Чиредзи и станет первым с 1988 года. Полученное в результате мясо будет распределено между голодающими общинами.

Ранее к аналогичным мерам по борьбе с голодом прибегли власти соседней Намибии. Там застрелили 83 слона, а мясо также раздали голодающим.

Как отмечает Reuters, в заповедной зоне, расположенной на территории пяти стран юга Африки — Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Анголы и Намибии, — обитает одна из крупнейших популяций слонов на планете, которая насчитывает около 200 тысяч особей.

По словам Фараво, с помощью отстрела слонов власти планируют не только накормить голодающих, но и разгрузить свои национальные парки, где обитает более 84 тысяч слонов, тогда как эти территории способны прокормить только 55 тысяч таких животных.

Представитель природохранных властей назвал количество слонов, которых планируется убить, «каплей в море», и заявил, что их в Зимбабве останется еще «очень много».

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