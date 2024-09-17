СМИ узнали о планах России создать аналог Starlink 

Российские власти планируют создать аналог Starlink — группировки низкоорбитальных спутников, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет с поверхности Земли. Об этом пишет РБК, ссылаясь на оказавшуюся в распоряжении редакции черновую версию паспорта проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», который разрабатывается в рамках программы «Экономика данных».

Согласно документу в общей сложности на реализацию проекта планируется потратить 446 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы внесет компания, которая должна будет создать орбитальную группировку, — «Бюро 1440».

Как говорится в паспорте проекта, к концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, а всего предстоит запустить 383 спутника (в том числе 91 аппарат на замену выходящих из строя). Для вывода на орбиту такого количества космических аппаратов потребуется провести 24 пуска ракет-носителей.

Согласно документу, изученному РБК, целью проекта является к 2030 году увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036 году.

Представитель компании «Бюро 1440» заявил изданию, что «для предоставления сервиса широкополосной связи в любой точке планеты в режиме 24/7 низкоорбитальная группировка “Бюро 1440” будет насчитывать более 250 космических аппаратов собственной разработки и производства».

«Сейчас мы находимся на этапе подготовки к масштабированию группировки и проработки технических и экономических условий подключения к будущему сервису наших потенциальных клиентов», — добавил он.

В свою очередь, в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего федеральный проект «Инфраструктура доступа к сети интернет», отметили, что пока говорить о конкретных планах по созданию группировки низкоорбитальных спутников, аналогичной Starlink, преждевременно. Там пояснили, что в настоящее время параметры проекта еще прорабатываются.

Единственная существующая сейчас на Земле система глобального доступа в интернет с помощью группировки низкоорбитальных спутников называется Starlink. Она создана компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

По данным на сентябрь 2024 года, Starlink состоит из семи тысяч космических аппаратов. При этом в планах компании в ближайшее время увеличить орбитальную группировку до 12 тысяч спутников, а в более отдаленном будущем — до 34,4 тысячи космических аппаратов.

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