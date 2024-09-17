Самолеты НАТО подняли по тревоге ради залетевших из Беларуси птиц

Несколько самолетов-истребителей Миссии воздушного патрулирования НАТО поднялись с авиабазы в Латвии на перехват неопознанного объекта, прилетевшего со стороны Беларуси. Объектом оказалась стая птиц, сообщило издание Delfi со ссылкой на Минобороны страны. Десять дней назад латвийские военные не решились сбивать залетевший в страну российский беспилотник, напомнило издание.

17 сентября, около 9:00 утра, латвийские воздушные силы обнаружили новый летящий по направлению к латвийско-белорусской границе объект. Он пересек линию границы на территории Краславского края, рассказали журналистам в военном ведомстве.

Истребители НАТО поднялись в воздух с аэродрома Лиелварде и облетели местность. Однако кроме стаи птиц «никаких подозрительных предметов» летчики не обнаружили, рассказали позже журналистам представители Минобороны.

7 сентября российский беспилотник типа «Шахед» разбился в Гайгалавской волости Резекненского края Латвии. Национальные вооруженные силы следили за его полетом, но не приняли решения сбить аппарат либо поднять в воздух дежурившие в Латвии истребители НАТО. Беспилотник упал в поле вне населенных пунктов, боеголовка не взорвалась, саперы деактивировали ее позже, пишет Delfi.

После этого инцидента Министерство обороны страны проконсультировалось с союзниками по альянсу, сообщили журналисты. По их информации, военное ведомство начало проверку действий лиц, ответственных за инцидент.

За последнюю неделю патрулирующие небо над Балтийскими странами самолеты НАТО несколько раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские боевые самолеты, рассказали журналистам в Минобороны. 11 сентября группа истребителей вылетела наблюдать за полетом российских бомбардировщиков Ту-22М3, морского патрульного самолета Ту-142, двух истребителей СУ-35С и двух истребителей СУ-30СМ. 13 сентября самолеты НАТО поднимались в воздух «для идентификации» самолетов ТУ-142, СУ-30СМ и двух истребителей Миг-31. 15 сентября патруль НАТО вылетел ради идентификации трех Миг-31 и транспортного Ан-72. Все эти российские самолеты летели с отключенными радиолокационными транспондерами и не выходили на связь, сообщили журналистам в Минобороны. Российские военные регулярно летают над Балтикой из материковой части России в Калининградскую область и обратно, уточнили латвийские военные.

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