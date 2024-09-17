Пропагандисты рассказали об отказавшейся переходить дорогу Путину черной кошке

Сразу несколько провластных изданий сообщили, что черная кошка отказалась перебегать дорогу перед кортежем Владимира Путина. Об этом, в частности, написали «Московский комсомолец», «Газета.ру» и портал News.ру.

Видео того, как кошка хотела перебежать дорогу перед автомобилем Путина, опубликовал пропагандист Павел Зарубин в своем телеграм-канале 15 сентября.

На кадрах кортеж въезжает в арку между корпусами одного из зданий и в это же время черная кошка бежит по двору. В какой то момент, увидев или услышав рев мотора, кошка остановилась, а затем побежала в обратном направлении.

«Единственно верное решение», — прокомментировал пропагандист опубликованное видео. Он назвал ролик «самым забавным кадром недели».

Через несколько часов сотрудники News.ру взяли комментарий по этому поводу у депутата Госдумы Виталия Милонова и выпустили статью под названием «Раскрыто, почему черная кошка не рискнула перебежать перед кортежем Путина». Милонов назвал животное «честной кисой», которая не захотела брать на себя ответственность.

«Кошка не захотела брать на себя такую ответственность, так как не дай бог что, ее же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек. Она просто честная киса», — сказал депутат.

К вечеру того же дня этот комментарий использовала «Газета.ру» и выпустила новость с заголовком: «В Госдуме объяснили отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина».

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