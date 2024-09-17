Названа дата выхода нового романа Пелевина о доминации женщин

Продажи нового романа Виктора Пелевина, который называется «Круть», стартуют 3 октября в 20:24. Об этом сообщается на сайте издательства «Эксмо», которое выпускает книгу.

«Идет третий век Зеленой Эры. Имплант-коррекция “Открытого Мозга” превратила женщин в доминантный этнос, и в уголовной иерархии изменился баланс сил. На ее вершину поднялся фем-блатняк — безжалостные куры-заточницы. Противостоять им не может никто из биологических мужчин, но есть нюанс», — говорится в аннотации к книге.

В аннотации также сообщается, что один из героев — Маркус Зоргенфрей — является лучшим «баночным оперативником» «TRANSHUMANISM INC.», который получает столь чувствительные задания, что после их выполнения ему стирают память. Там также отмечается, что «остросюжетный триллер-детектив “Круть” даст ответ на многие мучительные вопросы, которых никто еще не решался задать».

Предзаказ книги, как сообщает «Эксмо», доступен в книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах с 17 сентября.



Кроме того, вместе с анонсом нового романа издательство опубликовало плейлист, составленный самим Пелевиным. В него вошли: The Riddle (Gigi d’Agostino), Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden (кантата Баха), Formidable (Stromae), Hénin-Beaumont (Gauvain Sers), Старинная Французская Песенка (Чайковский), Песенка Велосипедистов (Поющие Гитары). Плейлист доступен на «Яндекс Музыке».

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