Россиянам начали приходить уведомления об уплате нового налога 

Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления об уплате налога на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Граждане впервые заплатят этот налог, пишет РБК.

Оплату нужно произвести до 1 декабря. В уведомлениях, которые приходят в личные кабинеты налогоплательщиков, указываются банки, в которых были открыты вклады, а также сумма начисленных процентов и сумма, с которой должен быть уплачен налог.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — сказал изданию неназванный представитель Минфина.

Новый закон, распространяющий НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на доходы с банковских вкладов вступил в силу 1 января 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. В результате 2023 год стал первым годом, за который россиянам надо будет заплатить новый налог.

Согласно действующим нормам, необлагаемая налогом база зависит от величины ключевой ставки Центробанка. Сейчас не облагаются налогом вклады до 150 тысяч рублей. Если вклад превышает эту сумму, то из него сначала вычитают 150 тысяч рублей, а затем на доход от остатка начисляют налог. При этом суммы конкретных вкладов не имеют значения, а налог ФНС рассчитывает исходя из общей суммы всех вкладов, которые есть у налогоплательщика.

Как напоминает РБК, в России действует прогрессивная шкала налогообложения. Так, с граждан, зарабатывающих менее пяти миллионов рублей в год, включая доходы со вкладов, налог взимается по ставке в 13%, а для тех, чьи годовые доходы превышают пять миллионов рублей, ставка НДФЛ составляет 15%.

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