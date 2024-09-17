СМИ: квир-блогерка призналась в убийстве политактивиста

В Петербурге убит известный политический активист Виталий Иоффе. Об этом сообщило издание «Бумага» со ссылкой на его дочь Елену. Российские телеграм-каналы пишут, что по подозрению в убийстве активиста задержана квир-блогерка Александра Синько, которая якобы призналась в этом.

Так, близкий к силовикам телеграм-канал «Mash на Мойке» первым сообщил о смерти Иоффе. В сообщении говорилось, что 20-летняя квир-блогерка Александра С. рассказала в своем телеграм-канале, что нанесла активисту 20 ножевых ранений. «Mash на Мойке» также пишет, что девушка хотела покинуть Россию, доехала до Выборга, но там передумала и якобы сама явилась в полицию, где дала признательные показания. Телеграм-канал также опубликовал видео, на котором, как утверждается, Александра С. признается в убийстве Иоффе.

В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что по подозрению в убийстве Иоффе задержана Александра Синько, которая в своем телеграм-канале призналась в убийстве активиста и опубликовала фотографии его тела. Кроме того, Синько якобы писала о намерении совершить самоубийство, но не сделала этого.

На момент публикации заметки телеграм-канал Синько оказался удален. Однако знакомая блогерки рассказала «Бумаге», что в последних постах Синько рассказывала, что ее пытались изнасиловать, и призывала своих читателей «почистить переписки».

Петербургское издание «Фонтанка» уточняет, что тело Иоффе нашли в квартире в Калининском районе Петербурга.

Виталий Иоффе был известным в России политическим активистом, который выступал в защиту политзаключенных, а после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года проводил антивоенные пикеты.

Как пишет «Медиазона», 24 февраля 2023 года, в годовщину начала войны в Украине, Иоффе и Синько задержали из-за возложения цветов у памятника Тарасу Шевченко.

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