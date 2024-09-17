Украина сообщила о вероятной казни мечом их военного

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что он обратился в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Красный Крест из-за распространившихся в сети фото предполагаемой казни пленного украинского военнослужащего.

«Очередное военное преступление — в соцсетях появились фото, как россияне, вероятно, казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными!» — написал Лубинец в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что подобные «показательные казни направлены на деморализацию украинского общества». «Однако, видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора», — подчеркнул омбудсмен.

«Украинская правда» пишет, что фотографии мертвого мужчины с воткнутым ему в грудь мечом, на котором видна надпись «за Курск», были опубликованы в неком телеграм-канале 17 сентября. «На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка, а на одной из рук есть липкая лента», — отмечает издание.

Как пишут «Важные истории», OSINT-аналитикам удалось установить геолокацию распространившихся фотографий. Они, как утверждается, были сделаны в Новогродовке Донецкой области. Этот населенный пункт российские войска захватили в начале сентября.

«Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично попирая любые ценности и нормы цивилизованного мира», — заявил по этому поводу генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

В Украине начали расследование и возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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