Билл Гейтс назвал важнейшее для миллионов детей последствие изменения климата

Недоедание является самой серьезной проблемой для миллионов детей в мире, и изменение климата лишь усугубляет ситуацию. Об этом агентству Reuters заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Агентство приводит данные отчета Фонда Билла и Мелинды Гейтс. В нем описаны прогнозы по развитию детей до 2050 года при условии, что проблемы с изменением климата не будут решены. Например, в 2023 году у 148 миллионов детей наблюдалась задержка роста из-за недоедания. По прогнозам Фонда, к 2050 году от недоедания будут страдать на 40 миллионов детей больше.

Кроме того, еще больше детей будут истощены. По оценкам ВОЗ, в 2023 году от истощения страдали 45 миллионов детей. Аналитики Фонда предполагают, что истощение наступит у еще 28 миллионов детей к 2050 году. Гейтс добавил, что из-за недостаточного питания ребенок не может развиваться ни умственно, ни физически.

Читать еще У Земли могло быть кольцо, как у Сатурна Оно могло изменить жизнь на планете и повлиять на ледниковый период

«Около 90% негативного воздействия изменения климата сказывается на продовольственной системе. Бывают годы, когда урожая практически нет из-за засухи или слишком большого количества дождей», — объяснил Гейтс.

При этом Гейтс отрицал влияние искусственного интеллекта на изменение климата. В своей статистике Microsoft признавалась, что по сравнению с 2020 годом выбросы от ее работы выросли почти на 30%. Выбросы другой американской компании, Google, выросли на 48% с 2019 года. Выбросы обеих компаний увеличились за счет работы с центрами обработки данных, обслуживающих ИИ-модели. Гейтс говорил, что не верит в статистику по влиянию дата-центров на экологию и считает цифры завышенными.

Дело в том, что центры обработки данных, которые используют такие компании, как Google и Microsoft, тратят много электроэнергии. Эти центры призваны обучать энергоемкие ИИ-модели. Например, на обработку одного запроса ChatGPT, разработанного Microsoft и OpenAI, тратится почти в 10 раз больше электроэнергии, чем для запроса в Google. И Google, и Microsoft ставили себе цель стать углеродно-нейтральными к 2030 году.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.