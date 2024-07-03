ChatGPT и его конкурент от Google стали одной из причин глобального потепления

Исполнение цели американской компании Google по сокращению негативного влияния на экологию находится под угрозой из-за использования искусственного интеллекта. За пять лет выбросы парниковых газов из-за новых технологий выросли почти на 50% Об этом говорится в ежегодном экологическом отчете компании.

Google поставил для себя цель достигнуть нулевых выбросов к 2030 году. Это означает, что в идеале компания должна «поглощать» столько же углекислого газа, сколько и выбрасывает. Однако в компании признают, что оценить последствия внедрения ИИ для экологии сложно, так как в полную мощь он начал работать относительно недавно.

Выбросы Google выросли на 48% с 2019 года. Такой резкий рост объясняется зависимостью технологического гиганта от энергоемких центров обработки данных, которые, например,обучают ИИ-модели Gemini (конкурент ChatGPT). Обучение и эксплуатация моделей ИИ требует много электроэнергии для поддержания работы оборудования. Дополнительный углерод выделяется также при производстве и транспортировке этих компьютеров.

Центры обработки данных нуждаются в высоковольтных линиях электропередач и значительных объемах воды для охлаждения. В Корнеллском университете (США) подсчитали, что к 2027 году технологии, связанные с ИИ, будут потреблять порядка 6,6 миллиарда кубометров воды. Центры часто строят там, где есть дешевая электроэнергия, не заботясь о поиске территорий с возобновляемыми источниками энергии — ветра или солнца.

Влияние ИИ на окружающую среду признал и другой технологический гигант — Microsoft. Компания тоже ставила себе цель стать углеродно-нейтральной к 2030 году, однако этому мешают те же центры обработки данных. По сравнению с 2020 годом выбросы от работы Microsoft выросли на 29,1%. Для обработки одного запроса ChatGPT, разработанного Microsoft и OpenAI, требуется почти в 10 раз больше электроэнергии, чем для запроса в Google. Такими темпами выбросы углерода к 2030 году могут удвоиться. Соучредитель Microsoft Билл Гейтс не видит в этом проблемы. Он считает, что развитие ИИ скорее поможет решению климатических вызовов, а не усугубит их: так, по его мнению, новые технологии в конечном счете будут использовать меньше энергии благодаря повышению своей эффективности. Гейтс также не верит в статистику по влиянию дата-центров на экологию и считает цифры завышенными.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что изменение климата становится смертельно опасным для человечества. Глобальное потепление приводит мир к природным катастрофам: наводнениям, землетрясением, лесным пожарам и торнадо. Более трех миллиардов человек сегодня живут в районах, подверженных высоким рискам из-за глобального потепления. К 2050 году более 14 миллионов человек могут умереть из-за последствий изменения климата.

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