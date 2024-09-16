Самая старая в мире кошка умерла в возрасте 33 лет 

В Великобритании умерла неофициальная обладательница титула самой старой в мире кошки. Об этом сообщают таблоиды New York Post и The Sun.

Трехцветной кошке по кличке Рози, как сообщается, было 33 года. Принято считать, что такой возраст кошки соответствует 152 человеческим годам.

Владелица Рози 73-летняя Лила Бриссетт живет в британском городе Норидж. Она взяла Рози из приюта для животных, когда та была еще котенком. Прежние хозяева Рози отказались от нее, когда выяснилось, что у их дочери аллергия на шерсть.

Как сообщается, Рози родилась 1 июня 1991 года. В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса предложили Лиле Бриссетт подать заявку для присвоения официального титула домашнему питомцу. Однако женщина тогда отказалась от этого.

«Я так по ней скучаю, но у нас осталось много хороших воспоминаний, и я рада, что мы провели это время вместе», — сказала Бриссетт газете The Sun.

На данный момент самой старой в мире кошкой, по версии Книги рекордов Гиннеса, является 27-летняя Флосси из английского Орпингтона. Она родилась 29 декабря 1995 года.

В октябре прошлого года в Португалии умерла старейшая в мире собака по кличке Боби, которая жила на семейной ферме. Пес прожил 31 год и 165 дней. Зимой 2023 года его официально объявили самой старой из ныне живущих собак в мире, а также самой старой собакой за всю историю Книги рекордов Гиннесса.

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