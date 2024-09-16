Названы самые недоступные продукты в российских магазинах

Роспотребнадзор составил рейтинг товаров, которые сложнее всего найти на полках российских магазинов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Мониторинг показал, что в среднем в российских регионах легко найти многие продукты: общая оценка доступности продуктов в рознице составила 78,22 процента. Самыми доступными продуктами в российских магазинах оказались макароны, сыр, йогурты, молоко и вареная колбаса.

Сложнее всего в российских магазинах найти кефир, капусту и свеклу. Эти продукты оказались самыми недоступными, уточняет Роспотребнадзор. Два года назад ведомство проводило такое же исследование: капуста и свекла еще тогда были наименее доступными. Вместо кефира в 2022 году в антирейтинг по доступности попала индейка.

В России нет проблем с производством наименее доступных продуктов, заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. В прошлому году производство кефира превысило 922 тысячи тонн, что на три процента больше, чем в 2022 году. Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов объяснил, что обычно на полках магазинов представлен кефир от локальных производителей, так как у этого товара короткий срок годности. Широкий ассортимент в этой категории не нужен, считает Белов. Кроме того, спрос на него падает из-за других похожих товаров-заменителей: например, молочные йогурты.

При этом валовые сборы капусты в 2023 году оказались незначительно ниже, чем в 2022-м — 918 тысяч тонн, что на 3,9 процента меньше результатов 2022 года. Похожая ситуация наблюдается со свеклой: валовые сборы этого корнеплода в 2023 году составила 393 тысячи тонн (минут 9,7 процента по сравнению с 2022 годом).

«Массового отсутствия товаров в магазинах мы не наблюдаем, хотя локально это может быть связано с двумя факторами: с торгово-закупочной политикой торговых сетей и невозможностью согласования изменения цен и объемов заказа со стороны ритейлеров», — объяснил Леонов.

Роспотребнадзор заметил, что у россиян складывается положительное отношение к правильному питанию, поэтому они все больше покупают овощи и фрукты. «Известия» пишут, что некоторые полезные продукты все же доступны не в полной мере. Например, это пресноводная рыба, баранина, говядина или специализированная продукция для питания детей на молочной основе.

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