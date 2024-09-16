Пара в тайне планировала предложение друг другу и случайно сделала его в один момент

Находящиеся в отношениях 36-летняя Рейчел Хундертмарк и 41-летний Рашад Полк хотели сделать друг другу предложения руки и сердца и, не сговариваясь, сделали это одновременно, пишет таблоид New York Post.

Синхронные предложения пара сделала друг другу на концерте группы Modest Mouse, которая имеет для них особое значение. Рейчел и Рашад впервые поцеловались на их выступлении в 2021 году и с тех пор были вместе. В итоге оба решили сделать предложение на концерте группы три года спустя.

Концерт прошел 14 июня. Кроме Рейчел и Рашада туда приехали их друзья и родственники, включая 16-летнюю дочь Рейчел Жасмин. Девушка оказалась единственной, кто знал о планах и Рейчел и Рашада, она сохранила их секреты.

Во время концерта Рейчел первая приклонила колено и достала спрятанное заранее кольцо. Увидев это, Рашад засмеялся и также опустился на колено рядом с девушкой, держа в руке кольцо для нее. Эту трогательную сцену Жасмин сняла на камеру.

«Раньше я никогда не хотела выходить замуж, потому что считала брак слишком традиционным. Но потом я решила, что хочу замуж за Рашада», — рассказала Рейчел. По ее словам, она хотела, чтобы предложение было не совсем традиционным, поэтому решила сделать его сама.

«Я хотела, чтобы Рашад почувствовал себя принцем, также как он заставляет меня чувствовать себя принцессой», — пояснила она.

Рейчел добавила, что очень хотела, чтобы Рашад позвал ее замуж, но не ожидала этого, и поэтому была невероятно удивлена произошедшим.

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