Мужчина экономил на всем ради пенсии и не дожил до старости

Американец всю жизнь сильно экономил ради того, чтобы заработать на безбедную старость и досрочно уйти на заслуженный отдых. Но в итоге умер, так и не дожив до пенсионного возраста, рассказала изданию Bussiness Insider дочь мужчины, Ребекка Сандерлин. Издание не уточняет, где именно это произошло и как зовут отца Ребекки.

Отец учил дочь и троих остальных своих детей бережливости, говоря, что упорный труд и экономия денег — это единственный путь к настоящему счастью, вспоминала дочь. По ее словам, отец почти всю жизнь, с 15 лет, проработал на одной и той же фабрике по производству сосисок — пока не дослужился до операционного директора. Мать Ребекки поддерживала идею о необходимости быть бережливыми, рассказала девушка.

По рассказу Сандерлин, в шесть лет папа подарил ей маленькую корзинку с крышкой для денег, полученных «от зубной феи и за работу по дому». Когда корзинка наполнилась, он повел дочь в банк, чтобы положить все деньги на ее собственный сберегательный счет. Дочь безуспешно пыталась возмущаться: «Но я уже сэкономила! Теперь пришло время тратить!»

Вскоре родители развелись, и отец стал видеть детей только по выходным, рассказала Сандерлин. Он умел находить экономные способы развлечься и всегда уделял много времени и внимания Ребекке, а также ее братьям и сестрам.

Типичная суббота включала в себя обед в супермаркете. Затем отец брал хлеб и дети шли кормить уток в парке или проводили весь день, катаясь на лифтах в высотных зданиях центра города. Папа водил детей на авиашоу и бесплатные концерты, выбирал дешевые конфеты в качестве угощения во время киносеансов по 99 центов за билет, вспоминает Сандерлин.

Отец приценивался к каждой покупке и всегда выбирал продукты под собственной торговой маркой супермаркетов, уверяя, что они не хуже брендовых. Автомобили покупал только подержанные, и ездил на них до тех пор, «пока они не переставали быть финансово выгодными», рассказала Сандерлин.

Отец мог позволить себе более новую машину, говорит его дочь. По ее словам, папа хотел как можно быстрее выйти на пенсию — и уже тогда «начать жить по-настоящему».

С фабрики отца уволили в 45 лет, но до 50 он продолжал подрабатывать в нескольких местах, прежде чем понял: количество накопленных денег позволяет ему выйти на пенсию.

По словам дочери, проблема для отца заключалась в том, что он не понимал, чем именно заниматься в старости. У него так и не появилось интересов, которые могут поддержать человека, когда он перестает ходить на работу, вспоминала Сандерлин. Отец продолжал беспокоиться, что при его ежемесячных расходах в 900 долларов сбережений может не хватить до 90 лет — именно столько прожили его собственные родители. В его бюджете не оказалось места и для медицинской страховки, говорит дочь. Отец узнал, что медстраховка будет стоить для него более 1200 долларов в месяц, и посчитал это неоправданными расходами.

Так мужчина прожил восемь лет, до января 2008 года. Хотя отец сильно похудел и уже несколько месяцев жаловался на боль в горле, он отказывался идти ко врачу, вспоминала дочь. Дети уговорили его обратиться к другу семьи, который был врачом. Так выяснилось, что у отца рак пищевода в терминальной стадии. Доктора сказали, что жить мужчине осталось шесть месяцев. Только тогда он понял, что никогда не потратит все деньги, которые копил с 15 лет, сказала дочь.

Через некоторое время отец выписал каждому из своих четверых детей чек на 10 000 долларов. Он велел, чтобы дети пошли по магазинам и купили себе что-нибудь дорогое, чего сам никогда не делал для себя.

Она рассказала, что купила себе дорогую сумку и пару сережек с бриллиантами. По ее словам, папины глаза загорелись, когда увидели, как дочь вдевает серьги в уши, вспомнила Сандерлин.

Отец умер через полгода после постановки диагноза. Сандерлин рассказала, что унаследовала от своего отца некоторые способы экономить. По словам дочери, она всегда приценивается к покупкам и заполняет тележку в магазине недорогими продуктами.

Согласно июльскому опросу американской компании BlackRock, 60% американцев опасаются, что им будет не хватать на жизнь после выхода на заслуженный отдых. 80% готовы продолжать работу после наступления пенсионного возраста, показали результаты исследования. Планка возраста, после которой в США положен выход на пенсию, составляет 65 лет.

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