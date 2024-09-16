Депутаты назвали кнут с пряником атрибутами власти

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области подарили новому мэру Усть-Илимска Эдуарду Cимонову то, что они считают «атрибутами власти» — кнут и пряник. Внимание на это обратило издание «7x7».

«Мы хотим вручить вам атрибуты власти: кнут, пряник … и Конституцию Российской Федерации», — заявили депутаты Артем Лобков и Виталий Перетолчин во время церемонии инаугурации Симонова. Зал встретил это заявление смехом и аплодисментами.

Симонов стал мэром по итогам прошедших в начале сентября выборов. Он, как утверждается, получил 67% голосов избирателей при явке в 21%. «Люди Байкала» отмечают, что в итоге за него проголосовали всего 14% от всех избирателей города.

До Симонова с 2019 года Усть-Илимском руководила 28-летняя домохозяйка и депутат от партии ЛДПР Анна Щекина. Издание пишет, что тогда она «не вела агитацию и была техническим кандидатом», но выиграла выборы на волне протестного голосования. Этой весной Щекина говорила, что собирается пойти на второй срок, но в выборах в итоге не участвовала.

В начале сентября в России прошли выборы глав городов, а также муниципальных депутатов. На выборах в Санкт-Петербурге использовались так называемые карусели. Об этом «Холоду» на условиях анонимности рассказал человек, который за 1000 рублей четыре раза под разными фамилиями проголосовал за губернатора Александра Беглова, который и выиграл эти выборы, набрав почти 60% голосов.

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