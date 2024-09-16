В России стали реже проводить клинические исследования лекарств

В России в первом полугодии 2024 года число одобренных клинических исследований, необходимых для регистрации новых лекарств, снизилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

Согласно отчету, сильнее всего сократилось число международных исследований — на 94,3% за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с первыми двумя кварталами 2017–2021 годов. «Коммерсантъ» отмечает, что это связано с войной России в Украине, из-за которой крупные западные фармкомпании отказались проводить в России новые клинические исследования своих препаратов.

«Коммерсантъ» со ссылкой на реестр клинических исследований пишет, что из крупных фармкомпаний новое испытание начали только AstraZeneca и не представленная ранее в России американская компания Oncotelic. По данным контрактно-исследовательской организации «ОСТ Рус», в России теперь будут проводиться исследования препаратов «из дружественных стран», включая производителей из Беларуси, Индии, Ирана, Китая и, возможно, стран Латинской Америки. Отмечается, что только доля индийских компаний в этом списке достигла 45,5%.

Тем временем на фоне снижения числа клинических испытаний западных препаратов в России с 2022 года наблюдался рост числа исследований эффективности и безопасности дженериков — лекарств, содержащих те же активные вещества, что и оригинальные препараты, но продающиеся дешевле и под другим названием. Отмечается, что в 2023 году Минздрав выдал 473 таких разрешения, что на 29% больше, чем в 2022 году и на 66% по сравнению с 2021 годом.

По словам гендиректора «Ифармы» Натальи Рабинович, такой рост числа исследований дженериков в России связан с «трендом импортозамещения». Рабинович отметила, что в 2023 году Минпромторг выделил российским компаниям 2,5 миллиарда рублей на разработку и регистрацию дженериков 25 популярных препаратов на случай, если они уйдут с российского рынка.

​​По словам Дениса Лубова, директора по маркетингу и рекламе фармкомпании «Обновление», в будущем доля новых дженериков будет снижаться, уступая место оригинальным препаратам и собственным разработкам. В компании «ОСТ Рус» ожидают, что в ближайшие годы российские компании будут сосредоточены на клинических испытаниях аналогов высокотехнологичных препаратов, включая проекты в сотрудничестве с партнерами из «дружественных стран».

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