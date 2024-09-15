Четверо мужчин с бензопилами напали на магазин «Магнит»

В Ленинградской области поздно вечером четверо мужчин ворвались в продуктовый магазин и на глазах у продавцов начали резать витрины бензопилами. Инцидент произошел в деревне Агалатово, сообщило главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около 20:40 неизвестные вошли в магазин на улице Жилгородок, двое нападавших были вооружены бензопилами, уточнил главк МВД. По информации полицейских, в торговом зале в это время были покупатели.

Мужчины начали громить полки и витрины, разрушив несколько своими механическими пилами на глазах у клиентов и персонала магазина. Завершив погром торгового зала, нападавшие скрылись, рассказали полицейские.

Петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники среди силовиков написало, что погром был устроен в магазине «Магнит». Непосредственно пилами орудовали два совершеннолетних мужчины, а «им помогали» два подростка, уточнило издание. По информации «Фонтанки», нападавшие бросили пилы на месте происшествия.

Около 22:00 прибывшие по вызову полицейские нашли четверых подозреваемых в деревянном вагоне-бытовке поблизости, сообщил главк МВД. Все четверо оказались пьяны, говорят полицейские. Троих подозреваемых опознали как жителей города Выборга в возрасте 16, 17 и 18 лет, а одного — как 32-летнего приезжего из Ставропольского края.

Трех мужчин доставили в отдел полиции для разбирательства, а самого младшего передали родителям, пишет «Фонтанка». По информации издания, на троих задержанных составили протоколы об административном правонарушении.

Полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба магазину пока не установлена, уточнил главк МВД.

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