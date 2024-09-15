Россияне стали чаще брать кредиты под залог секс-игрушек

Кредиты под залог секс-игрушек стали чаще выдавать в России. За год число случаев займов с такими предметами залога выросло на 13%, сообщило со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты издание РБК. Согласно этим данным, выросло число уведомлений о заложенных электросамокатах, видеокартах, а также животных.

Число обремененных товаров для взрослых достигло на 1 сентября 2024 года 7,6 тысяч штук, подсчитали нотариусы. Это на 68% больше, чем пять лет назад.

С начала года и до конца августа в реестр нотариата было внесено 2,3 миллиона новых записей, что на 35% больше, чем за январь — август 2023-го, сообщило РБК. Из общего числа в 20,3 миллионов записей более половины, 11,6 миллионов, пришлось на транспортные средства. По информации издания, количество заложенных автомобилей выросло за год на 64%. Число электрокаров в реестре увеличилось с прошлого года на 20%, а за пять лет — в три раза, говорят данные палаты.

Заметнее всего среди транспортных средств выросло количество кредитов под залог электросамокатов. Сейчас таких записей в реестре нотариусов 57,6 тысяч, тогда как пять лет назад их было всего 13. За последний год число заложенных электросамокатов выросло на 80%, уточнило РБК.

Видеокарты россияне стали закладывать на 13% чаще по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с 2019-м — вдвое чаще, — ссылаются журналисты на реестр. По их словам, эти видеокарты подходят для майнинга криптовалют.

За год в реестре на 17% чаще стали появляться записи со словом «робот». Сейчас их 15,4 тысячи, рост за пять лет — почти в два с половиной раза, пишет РБК.

Журналисты также нашли в реестре сведения о заложенных ради кредита животных. Чаще всего предметами залога становятся коровы и быки — 5,5 миллиона записей. На свиней, овец, баранов, ягнят, лошадей, кроликов, куриц и подобных животных приходится до двух миллионов записей. Кошки значатся предметами залога в 58,4 тысяч случаев, а собаки встречаются 11,6 тысяч раз. За год число записей о животных в реестре нотариусов выросло на 5%.

В реестре находятся данные и о залогах физических лиц, и о залогах юридических, — раздельной статистики Федеральная нотариальная палата не ведет, отметило РБК. Среди «более характерных для частных лиц» записей журналисты отметили в реестре: около 165 тысяч записей о кольцах, почти 96,5 тысяч упоминаний бриллиантов и алмазов, более 26 тысяч отметок о картинах и примерно 20 тысяч записей о часах. Нотариусы обратили внимание журналистов на записи о джакузи, ноутбуках, смартфонах, телевизорах, а также брендовых вещах марок Chanel, Dior, Gucci и других. Число таких записей становится все больше, заявили журналистам нотариусы.

Тренда, чтобы банки стали чаще просить оставлять при выдаче займа залог, в Федеральной нотариальной палате не видят. Представители палаты в разговоре с РБК сослались на «рост объема кредитования», который требует «большего объема залоговой массы».

Кредитами обременено около 40% взрослого населения России, отметил весной Центробанк. На тот момент задолженность частных лиц составила около 35 триллионов рублей.

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