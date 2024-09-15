Гориллы помогли открыть новое средство борьбы с супербактериями

Ученые из Габона изучили тропические растения, которые употребляют в пищу дикие гориллы Западной Африки, и обнаружили у четырех образцов неизвестные ранее лекарственные свойства. Одно из изученных веществ продемонстрировало эффективность в борьбе супербактериями, устойчивыми к действию антибиотиков, сообщила Би-би-си.

Ученые сначала отследили, какие растения употребляют в пищу западные равнинные гориллы, живущие в национальном парке Мукалаба-Дуду в Габоне. Затем исследователи показали образцы местным народным целителям. Целители отобрали как «наиболее перспективные» четыре образца, пишут журналисты. Именно эти виды ученые взяли для более подобного изучения: хлопковое дерево (Ceiba pentandra), фиговое дерево (Ficus), африканский тик (Milicia excelsa) и один из подвидов кротона (Myrianthus arboreus).

Эти четыре растения используются в местной народной медицине для лечения «буквально всего», от бесплодия до расстройства желудка, рассказали исследователи. Ученые обнаружили в растениях широкий спектр химических веществ, обладающих лекарственным действием: от фенолов до флавоноидов.

Все четыре отобранных растения продемонстрировали активность в борьбе с одним из видов супербактерий — штаммом кишечной палочки, обладающим множественной лекарственной устойчивостью, — обратили внимание исследователи. Ученые отметили, что хлопковое дерево «прекрасно сработало» в борьбе со всеми протестированными штаммами. Результаты исследования группа из 13 ученых опубликовала в журнале PLOS One.

«Гориллы в процессе эволюции научились есть растения, которые приносят им пользу», — сказала Би-би-си профессор антропологии британского Университета Дарема Джоанна Сетчелл. Она работала над исследованием вместе с командой ученых из Габона. Результаты исследования подчеркнули наличие огромных пробелов в знаниях о тропических лесах Центральной Африки, заявила антрополог. По ее словам, в Габоне произрастают почти совершенно не исследованные тропические леса, где обитают дикие слоны, гориллы, шимпанзе и другие животные, а также растет множество неизвестных науке растений.

Из-за браконьеров и болезней популяция западных равнинных горилл в дикой природе очень сильно сократилась, пишет Би-би-си. Этот вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как находящийся под критической угрозой исчезновения.

Человекообразные обезьяны известны тем, что нередко занимаются самолечением, поедая растения с целебными свойствами. В мае Би-би-си рассказала о раненом орангутанге, который для более быстрого заживления своих ран использовал целебную растительную пасту.

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