Роналду стал первым в мире человеком с миллиардом подписчиков

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, который смог набрать в социальных сетях миллиард подписчиков. Сообщение об этом появилось в аккаунтах спортсмена. Общее число получилось путем сложения аудитории Роналду в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, а также китайских сервисах Kuaishou и Weibo.

«От улиц Мадейры до крупнейших площадок мира — я всегда играл для своей семьи и для вас», — поблагодарил свою аудиторию 39-летний игрок португальской сборной. И пообещал не останавливаться на достигнутом: «лучшее еще впереди».

Почти две трети подписчиков, около 639 миллионов, у футболиста приходятся на инстаграм. В фейсбуке у него около 170 миллионов друзей, в X — около 113 миллионов фоловеров. Аккаунт на ютубе Роналду завел месяц назад, но уже за первую неделю на него подписались 50 миллионов пользователей.

Британская Би-би-си отметила, что миллиард подписчиков не означает живой аудитории в миллиард людей, поскольку пользователи могут следить за блогером на разных платформах, а часть из пользователей являются ботами. Однако миллиард — это безусловное достижение, заявил Би-би-си эксперт по социальным сетям из PP Foresight Паоло Пескаторе. Это «ошеломляющее число», которое «подчеркивает фундаментальный сдвиг, происходящий в медиа», сообщил эксперт. На такое число подписчиков наверняка обратят пристальное внимание бренды, добавил Пескаторе.

На втором месте по размеру аудитории в соцсетях сейчас находится американская певица и актриса Селена Гомес с 690 миллионами подписчиков, говорят подсчеты Би-би-си. На третьем месте — аргентинский футболист Лионель Месси, за которым следят 630 миллионов пользователей. Четвертое и пятое места заняли американский актер Джастин Бибер (607 миллионов подписчиков) и американская певица Тейлор Свифт (574 миллиона подписчиков). В отличие от своих главных соперников, у Роналду нет аккаунтов в TikTok и Threads.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА, он забил больше голов на чемпионате Европы и провел больше матчей за национальную сборную, чем какой-либо другой футболист. По данным журнала Forbes, годовой заработок Роналду сейчас достигает 260 миллионов долларов — это самый высокий показатель среди всех спортсменов планеты. Около 60 миллионов — приходится на рекламные контракты, в том числе с криптобиржей Binance, брендами Nike, Herbalife и другими партнерами.

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