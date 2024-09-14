Трамп пообещал «поедающим кошек и собак» иностранцам массовую депортацию

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп пообещал в случае избрания устроить массовую депортацию живущих в США нелегально иностранцев, и начать — с города Спрингфилд в штате Огайо, сообщила The New York Times. Именно в этом городе беженцы с Гаити поедают принадлежащих местным жителям кошек и собак, уверял на днях, во время телевизионных дебатов, Трамп.

«Нас ждет самая крупная депортация в истории нашей страны», — заявил кандидат от Республиканской партии на пресс-конференции в своем калифорнийском гольф-клубе, рассказали журналисты газеты. По словам Трампа, Спрингфилд был «разрушен» эмигрантами. Поэтому «мы проведем большую депортацию» из города, сказал кандидат. «Мы вывезем этих людей, мы вернем их в Венесуэлу», — добавил он.

Живущие в Спрингфилде иностранцы в основном родом из Гаити, обратили внимание журналисты Би-би-си. У этих людей есть разрешение на пребывание в США в рамках федеральной программы для беженцев-гаитян, действие которой в 2024 году продлил президент Джо Байден.

На пресс-конференции Трамп также говорил о «наплыве» венесуэльских мигрантов в городе Аврора штата Колорадо и сказал, что в случае его победы на президентских выборах там также начнется депортация.

В день пресс-конференции Трампа, в пятницу, 14 сентября, вице-губернатор штата Огайо Джон Хастед опубликовал фотографию двух перелетных канадских гусей и подписал: «Большинство американцев согласны с тем, что эти мигранты должны быть депортированы».

В тот же день три школы Спрингфилда были эвакуированы из-за звонков о заложенных бомбах. По словам мэра Спрингфилда Боба Рю, по крайней мере в одной из угроз прозвучал «пренебрежительные комментарии о гаитянах». Накануне, в четверг, из-за угрозы взрыва были эвакуированы мэрия и несколько других зданий, в том числе одна школа. Представители местных властей заявили, что утверждение о поедании домашних животных мигрантами «вызвало шок в обществе».

Президент Джо Байден в пятницу осудил Трампа за повторение фейков о гаитянских мигрантах, хотя и не назвал бывшего главу государства по имени. «Это должно прекратиться, — то, что он делает», — сказал Байден.

Ранее утверждения о поедании животных мигрантами, которые Трамп повторил во время дебатов с Камалой Харрис, опровергали мэр Спрингфилда Рю, представители полиции, а также губернатор Огайо Майк ДеВайн.

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