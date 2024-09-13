Смех помогает при сухости глаз не хуже глазных капель

Ученые из Китая и Великобритании в ходе исследования выяснили, что синдром сухого глаза можно лечить не только каплями, но и при помощи смеха. Об этом сообщает New York Post.

«Смеховые упражнения, являясь безопасным, экологически чистым и недорогим средством, могут служить первой ступенью домашнего лечения людей с симптомами болезни сухого глаза», — пишут авторы исследования, опубликованного в журнале BMJ.

Как пишет издание, исследователей вдохновили данные о том, что смехотерапия помогает при депрессии, тревоге и хронической боли, а также укрепляет иммунную систему. Они отметили, что смех снижает уровень гормонов стресса, активизирует иммунные клетки и повышает уровень антител, борющихся с инфекциями.

Читать еще Я школьник, и ко мне пришли с обыском из ФСБ Их заинтересовали мои комментарии в оппозиционном канале в телеграме

В эксперименте приняли участие 299 человек. Их разбили случайным образом на две группы, одна из которых делала специальные упражнения, другая — закапывала в оба глаза капли с раствором гиалуроната натрия.

Смеховые упражнения заключались в том, что участники исследования смотрели обучающие видео и имитировали смех с помощью нескольких фраз по пять минут четыре раза в день.

Эксперимент длился восемь недель, после чего ученые зафиксировали улучшение состояния глаз, причем смеховые упражнения оказались не менее эффективны, чем капли. Ученые добавили, что для некоторых глазных функций, а также для психического здоровья такие упражнения могут быть даже полезнее медикаментов.

«Упражнения со смехом могут облегчить болезнь сухого глаза косвенным образом, создавая устойчивый положительный эффект на образ жизни», — пишут исследователи в своих выводах.

В то же время в отчете сказано, что результаты могут быть предвзятыми, поскольку участники знали, какое лечение они получали. Также упражнения занимали больше времени, чем применение капель. По мнению исследователей, в будущих работах необходимо определить, как долго и как часто следует выполнять такие упражнения для достижения максимального результата.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.