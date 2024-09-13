Слова Путина позволили снизить цену на современный аналог «кукурузника» почти в два раза

Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) распорядился ускорить запуск производства многоцелевого самолета «Байкал». После этого его стоимость снизилась с 455 миллионов рублей до 260 миллионов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Поручения президента все-таки имеют магическое влияние на окружающий мир. <...> Ну, здорово», — заявил Трутнев. Он также добавил, что в результате отданного Путиным распоряжения производитель — «Байкал Инжиниринг», дочерняя компания Уральского завод гражданский авиации — улучшил некоторые технические характеристики воздушного судна. Это касается в том числе возможности самолета совершать посадку на коротких полосах.

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«Еще важнее и удивительнее то, что полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. <...> Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса», — добавил Трутнев.

Первые пять самолетов должны были поставить в 2025 году, однако вице-премьер Денис Мантуров заявил, сроки смещаются на 2026 год. Постоянные задержки старта производства, которыми был недоволен Путин, связаны, по словам Мантурова, с необходимостью импортозамещения некоторых деталей после ухода из России зарубежных компаний-партнеров.

«Интерфакс» отмечает, что «Байкал» должен заменить «кукурузник» Ан-2. В 2020 году Минпромторг утверждал, что цена самолета не может превышать 120 миллионов рублей, однако в октябре прошлого года Трутнев заявил, что его стоимость выросла до 178 миллионов и может продолжить увеличиваться.

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