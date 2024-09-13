Приморский министр призвал заводить детей «в перерывах» между работой

Министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов считает, что люди должны заводить детей «в перерывах» между работой. Об этом он заявил в интервью «ФедералПресс».

«Нам крайне необходимо беречь друг друга, рожать детей, их, соответственно, конечно же, воспитывать, не просто рожать», — сказал Шестопалов. После этого журналистка спросила у него, сколько детей, на его взгляд должно быть в семье. «Столько, сколько господь дал», — ответил министр.

Кроме того, журналистка поинтересовалась у Шестопалова: «Есть люди, которые по 12 часов работают, когда им детей делать?». Он на это ответил: «В перерывах».

Шестопалов также сказал, что если ребенка не с кем оставить дома, его нужно брать с собой на работу. «Если мой ребенок захочет посидеть в кабинете и порисовать, кто запретит?» — сказал он. По словам Шестопалова, он брал ребенка на работу и когда был врачом — никто не был против этого.

В начале сентября депутат Госдумы Жанна Рябцева заявила, что лучшими являются студенческие семьи, поэтому, по ее мнению, рожать нужно в 18-19 лет. «Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь», — сказала она.

В воспитании детей должны помогать бабушки и дедушки, считает депутат. Стимулирование рождаемости деньгами, по ее мнению, не лучшая идея, потому что на предприятиях люди зарабатывают достаточно. «У меня двое детей. Прозвучит, конечно, может быть, совсем сумбурно, но я не собираюсь останавливаться на достигнутом», — добавила она. Сейчас Рябцевой 46 лет.

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