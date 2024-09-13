Пачка из-под чипсов чуть не уничтожила целую экосистему Национального парка в США

Смотрители Национального парка «Карлсбадские пещеры» на юге Нью-Мексико рассказали, что пакет от пачки чипсов Cheetos пролежал в парке от нескольких часов до нескольких дней и спровоцировал рост плесени на полу пещеры. Об этом сообщает Associated Press.

Смотрители говорят, что плесень стала образовываться из-за оставшихся в пакете кусочков кукурузы под влиянием солнца и высокой влажности в пещере.

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«Это оказало огромное влияние на экосистему пещеры», — отметили в парке, пояснив, что пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре начали поедать и разносить инородную массу, распространяя загрязнение не только по полу пещеры, но и по прилегающим к ней образованиям.

Издание пишет, что пакет нашел один из смотрителей во время ежедневного вечернего обхода самой большой из пещер. Ежегодно там собирают тонны мусора, оставляемого посетителями. Гид парка Джозеф Уорд отметил, что в парке запрещено употреблять пищу за пределами исторической подземной зоны для обедов.

После обнаружения пакета специалистам парка удалось собрать большую часть загрязнений, а для удаления колец плесени и грибков использовали зубные щетки.

«Я не знаю, как за этим следить, разве что постоянно напоминать людям о том, что подземелья и пещеры — это очень, очень чувствительная природная среда», — заявил Роберт Мельник, профессор Орегонского университета.

Associated Press отмечает, что по всему парку развешаны плакаты с призывами бережно относиться к пещерам, а смотрители проводят специальный инструктаж для посетителей перед тем, как те отправляются в пещеры.

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