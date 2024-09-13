Мать покалеченного отчимом ребенка проверят по доносу детского омбудсмена

Уполномоченная по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева написала заявление в прокуратуру на мать ребенка, которого покалечил отчим, сообщил правозащитный центр «Марем». Мужчина сломал руку двухлетней падчерице, но, согласно позиции омбудсмена, виноватой оказалась мать, поскольку «не обращалась ранее в соответствующие органы».

Инцидент произошел в селе Сагопши Малгобекского района республики. О покалеченном ребенке аппарат омбудсмена сообщил 10 сентября. Ребенок с матерью поступили в центральную районную больницу, а районный отдел опеки и попечительства создал комиссию с участием полицейского инспектора по делам несовершеннолетних и передал дело в аппарат Чахкиевой.

По информации омбудсмена, покалечивший ребенка мужчина был задержан и отправлен под стражу, поэтому «провести беседу с нападавшим невозможно».

Республиканская прокуратура должна «провести тщательную проверку в отношении матери», которая не ушла от сожителя, считает уполномоченная по правам ребенка. По ее мнению, по итогам проверки «соответствующих органов» должны быть приняты «необходимые меры для защиты прав и интересов несовершеннолетнего».

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Представители центра «Марем» заявили, что для детского омбудсмена в Ингушетии обвинять женщин — «привычное дело». Правозащитники напомнили о громкой истории 2019 года, когда семилетняя Аиша Ажигова была доставлена в больницу Назрани с ожогами, переломами, застарелыми ранами и гангреной. Врачам пришлось ампутировать ребенку правую руку. Виновными в истязании признали опекунскую семью, тетю и дядю девочки.

До того как стали известны подробности уголовного дела, омбудсмен Чахкиева в интервью обвинила мать Аиши, Лидию Евлоеву, в безответственном поведении по отношению к дочери и сказала, что у «настоящей матери» нельзя отнять дитя. «Не припомним, чтобы Чахкиева извинилась на клевету в адрес Лидии Евлоевой», — заявили правозащитники центра «Марем».

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