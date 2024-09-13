Напавших на могилу Пригожина мужчин избили и заставили извиняться на видео

В телеграм-канале «Кепка Пригожина» появилось видео с двумя избитыми мужчинами, которые, как утверждается, осквернили памятник основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Один из них плачет и не может нормально говорить из-за побоев, второго бьют прямо в кадре.

В начале видео на экране появляется текст: «Полтора месяца назад по указке украинских кураторов парочка шакалов решила атаковать памятник Евгению Викторовичу». Позже появляются видеофрагменты так называемых «воспитательных бесед» с «негодяем 1» и «негодяем 2».

В кадре появляется первый мужчина: у него идет кровь из носа и рта. Он плачет и извиняется за то, что «повелся на украинскую провокацию» и осквернил памятник. Ему очень сложно говорить из-за нанесенных побоев, некоторые слова ему подсказывает мужчина за кадром, голос которого сильно искажен.

В посте уточняется, что этого мужчину поймали через пару дней при попытке снова напасть на монумент Пригожину. «После общения с добрыми людьми злодей осознал, что нападение на монумент оказалось критической ошибкой», — пишут авторы канала «Кепка Пригожина».

Затем на видео появляется второй мужчина. Он сидит на земле, прикрывая окровавленное лицо руками и капюшоном. Мужчины, которые ведут съемку и допрос, бьют молодого человека ногами. Он признается, что пошел на осквернение могилы ради денег, так как оказался в «плохой» ситуации. Кроме того, он упоминает некого своего знакомого Славу, который и предложил поиздеваться над монументом.

«Какой вывод? Совершая пакость, вы не станете героем украинского сопротивления, а будете, обоссавшись, сидеть с кровоподтеками, трястись и молить о прощении», — говорится в конце видео.

На могилу Евгения Пригожина на Пороховском кладбище покушались два раза. Оба инцидента произошли в июле. 20 июля вандалы облили бронзовую скульптуру белой краской и воткнули ей в руку фаллоимитатор. Спустя два дня мужчина наклеил на могилу Пригожина три плаката. На двух из них было написано «Разведка ноем Степан Засунько» на украинском языке, а на третьем — слово «петух».

Человека, расклеивавшего плакаты, все же задержали — им оказался 36-летний уроженец Воронежской области. Против него возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами захоронения. Точно неизвестно, присутствовал ли задержанный на видео, которое опубликовал канал «Кепка Пригожина».

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