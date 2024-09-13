ФСБ пришла с обыском к школьнику из-за комментария

В 2023 году 16-летний школьник, чье имя «Холод» не называет в целях безопасности, оставил комментарий под одним из постов с призывом выйти на акцию протеста в поддержку Алексея Навального. После этого в его квартире провели обыск, а затем вызвали на «воспитательную беседу» сотрудники ФСБ. Во время этой беседы один из сотрудников спецслужб сказал, что в следующий раз «легко он не отделается».

Комментарий, который он оставил в одном из оппозиционных телеграм-каналов, спецслужбы сочли «призывом к радикальным мерам». Это спустя более чем два месяца и стало поводом для обыска.

Школьник рассказал «Холоду», что сотрудники пришли рано утром и четыре часа обыскивали его комнату. Обыск закончился, когда школьнику нужно было уходить на экзамен. , пока По его словам, его личные вещи осматривали избирательно. Один из оперативников также провел со школьником «воспитательную беседу»: запугать не пытался, но сказал, «что лучше кого-то избить, чем такие комментарии писать».

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Прежде всего силовики изъяли все носители информации: телефоны, ноутбуки, флешки. Чтобы изъять оставшуюся после обыска технику технику, позднее домой ко школьнику приехал полицейский. Впоследствии школьнику вернули не все личные вещи, не объяснив почему.

Когда сотрудники спецслужб возвращали технику, они поговорили со школьником и с его мамой., дав понять, что тот «не отделается так легко, если подобное повторится». После смерти Алексея Навального в колонии к юноше в школу приходили полицейские и рекомендовали «не выходить на улицу».

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