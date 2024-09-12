Турист заснул на сапе и проснулся в открытом море

Турист отплыл на сапборде в море у курортного поселка Джубга Краснодарского края, расслабился, лег на доску и вскоре уснул. Проснувшись, мужчина обнаружил себя в нескольких километрах от берега и не смог сам вернуться на сушу, сообщила Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас».

Инцидент произошел 11 сентября. Днем турист ушел в море, а проснулся уже ближе к вечеру. Он пытался грести веслом к берегу, но в сумерках поднялся сильный ветер и волны — и мужчина понял, что самостоятельно добраться не получится, рассказали в аварийной службе. У владельца сапа оказался с собой в море телефон, и, «осознав свою беспомощность», он стал звонить в «Кубань-Спас».

Турист смог передать на горячую линию службы свои географические координаты. Около 20:50 в море вышел катер Туапсинского аварийно-спасательного отряда и отправился на поиски. Однако оказалось, что координаты указывают не на точку в открытом море, а на окрестности расположенного в четырех километрах от берега поселка Бжид, рассказали в «Кубань-спас». Это «усложнило операцию», однако турист смог поддерживать со спасателями связь, используя «береговые ориентиры».

Судя по видео, которое выложили спасатели, они нашли мужчину уже в полной темноте. Сап с потерпевшим оказался в десяти километрах от берега, рассказали в «Кубань-Спас». Мужчину подняли на борт спасательного судна и отвезли на сушу.

За два дня до этого в том же Туапсинском районе турист из Краснодара спустил на воду самодельный плот с надписью на борту «Беглый раб» и отплыл в открытое море. Мужчина установил на плоту мачту и парус, но не смог справиться с управлением, рассказали в «Кубань-Спас». Поняв, что терпит бедствие, хозяин плота вызвал спасателей. Туриста на плоту нашли в пяти километрах от берега, подчеркнули в аварийной службе. Перебравшись на катер спасателей, мужчина сказал, что хотел доплыть от Джугбы до расположенного в нескольких десятках километрах южнее села Шепси. Самодельный плот он бросил в море.

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