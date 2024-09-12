СМИ: Великобритания разрешила Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России

The Guardian со ссылкой на анонимные источники в правительстве Великобритании сообщает, что Лондон уже принял решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России.

Издание отмечает, что 12 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, однако о решении не будет объявлено публично.

Оба лидера, по данным The Guardian, планируют обсудить войну в Украине и пути ее прекращения, при этом они намерены избегать чрезмерного внимания к какой-либо отдельной системе вооружений, поскольку цель встречи носит стратегический характер.

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Кроме того, издание отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев «решительно намекнул» на то, что Вашингтон также может снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для нанесения ударов по России. Источники The Guardian утверждают, что этот визит Блинкена в Украину не состоялся бы, если бы решение по ракетам Storm Shadow еще не было принято.

Блинкен выступил вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми и заявил, что США «с первого дня» были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине.

Кроме того, вероятно, ограничения на использования других ракет, радиус действия которых составляет 190 миль (300 километров) и более, останутся в силе.

Весной этого года занимавший тогда пост министра иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев «имеет право» использовать поставляемое страной оружие для ударов по России, поскольку Украина «чувствует необходимость позаботиться о своей защите».

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