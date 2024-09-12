СМИ: соратник Ходорковского мог оплатить слежку за Навальным в колониях

Бывший совладелец компании «ЮКОС» и сторонник Михаила Ходорковского Леонид Невзлин мог оплатить передачу ему информации о перемещении Алексея Навального между местами лишения свободы. Об этом сообщило «Агентство» со ссылкой на «решалу» Андрея Матуса, который, как говорится в публикации, рассказал журналистам и команде Фонда борьбы с коррупцией о связях Невзлина и следователя по делу Навального.

Следователь Роман Видюков получал деньги от сторонника Ходорковского, заверил предоставивший ФБК и «Агентству» доступ к архиву переписки бывшего совладельца «ЮКОСа» Матус. Председатель ФБК Мария Певчих в видеоролике о расследовании уточнила: факт действительно начавшейся слежки за Навальным не удалось подтвердить перепиской или другими документами.

В разговоре с Певчих Матус заявил, что готов «с удовольствием рассказать» про переводы Навального между колониями. По словам «решалы», «это все есть» в ставших доступными ему документах. «Плотный контакт» с Видюковым позволял Невзлину знать обо всем происходящим с Навальным «буквально за несколько дней» до того, как это «узнавал кто угодно» в России «и за ее пределами», заявил собеседник руководительницы ФБК. По его словам, «цена вопроса» была равна 500 тысячам долларов, причем вопрос с деньгами «был вопрос закрыт в течение одной минуты».

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«Агентство» и ФБК заявили, что Невзлин в 2023 году организовал нападение на соратников Навального Леонида Волкова и Ивана Жданова, а также на Максима Миронова и его жену. Согласно материалам расследования, три последних года Матус работал на Ходорковского. В материалах утверждается, что Волкова по согласованию с ФСБ планировалось похитить и отправить в Россию.

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