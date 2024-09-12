Двух игравших в песочнице девочек дошкольного возраста обрызгали из перцового баллончика из-за их национальности

4 сентября в одном из ультраправых телеграм-каналов появилось видео, на котором молодой неонацист брызгает в двух маленьких девочек, которые играют в песочнице, из баллончика с перцовым газом. Об этом сообщил проект мониторинга нападений неонацистов Nazi Video Monitoring Project (NVMP).

В опубликованном ролике также появляется фотография нападавшего в маске Шрека возле памятника самолету и надпись: «Как-то раз я увидел грязных нерусских детей, и мне стало противно потому, что я дышу воздухом, которым дышат они. И я решил залить их перцем, чтобы они дышали им».

Журналисты «Важных историй» смогли определить место, в котором была сделана фотография. Сообщается, что памятник, возле которого сфотографировался нападавший — это самолет Су-24, который в 2021 году установили на постаменте у здания Новосибирского государственного технического университета. Журналисты также предположили, что само нападение могло произойти недалеко от университета.

«Точное место съемки сложно геолоцировать из-за типовых зданий, но около НГТУ есть много подобных детских площадок. В частности, схожим образом выглядит детская площадка, на которую выходят гулять дети из детского сада "Жаконя", расположенного в 10 минутах ходьбы от НГТУ», — сообщили в «Важных историях».

Проект NVMP запустился в сентябре 2023 года на фоне роста публикаций в соцсетях о нападениях неонацистов. В NVMP сообщали, что число таких роликов растет с каждым месяцем. «Постепенно происходит рост жестокости, который мы прогнозировали в самом начале проекта», — говорили они в интервью Би-би-си.

По данным проекта, за август 2024 года они выявили 52 видео, на которых зафиксированы 78 нападений.

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