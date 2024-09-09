Арендодатель установил камеры в туалете и спальнях ради слежки за квартирантками

Москвич по имени Сергей установил в своей квартире шесть скрытых камер видеонаблюдения. Две комнаты мужчина сдавал девушкам. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Как пишет телеграм-канал, 31-летняя девушка, имя которой не называется, сняла комнату в квартире Сергея на улице Народного Ополчения в Москве. Еще одну комнату арендовала ее знакомая. В третьей комнате проживал владелец квартиры. Девушки жили у Сергея около полугода и утверждали, что ранее не замечали за ним ничего необычного.

По данным Shot, одна из девушек случайно увидела торчащие из потолка провода, а затем обнаружила скрытую видеокамеру на полке с шампунями. Как пишет издание «Вечерняя Москва», девушка вызвала полицию, которая во время обыска нашла другие камеры в туалете, ванной и спальне. Еще одна видеокамера оказалась установлена над входной дверью. Трансляции со скрытых устройств шли на телефон и компьютер Сергея.

Полиция изъяла у него камеры, а также системный блок и телевизор. Мужчину задержали, на данный момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статьям о «нарушении неприкосновенности частной жизни» и «незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Сообщается, что на допросе Сергей признал свою вину.

По словам соседей Сергея, раньше он жил в этой квартире с родителями, а после их смерти решил сдавать комнаты. Местные жители охарактеризовали его как спокойного и тихого человека. Shot пишет, что он занимается продажей через соцсети одежды и техники.

По словам адвоката Даниила Лунева, в качестве наказания Сергею могут назначить штраф до 200 тысяч рублей. «В рамках этой статьи [о нарушении неприкосновенности частной жизни], вне зависимости от того, разместил он эти видео в сети или нет, ему будут вменять часть первую. Если он платежеспособный гражданин, ему на первый раз могут назначить штраф», — заявил Лунев.

Адвокат добавил, что жертвы могут потребовать с мужчины компенсацию морального вреда. Следствие также может предъявить Сергею обвинение по статье об изготовлении и обороте порнографических материалов, если он опубликовал записи с видеокамер.

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