Случайно разбитый ребенком древний кувшин восстановили и снова выставили в музее

Реставраторы в Израиле восстановили разбитую в конце августа редкую амфору бронзового века. Сосуд снова выставили в музее Гехта в городе Хайфа. Об этом сообщает Associated Press.

Рои Шафир, эксперт по реставрации в музее, заявил, что процесс восстановления был довольно простым, поскольку все фрагменты принадлежали одному кувшину. Археологи часто сталкиваются с более сложной задачей — перебирать груды осколков от множества предметов и пытаться собрать их воедино.

Эксперты использовали 3D-технологии, видео высокого разрешения и специальный клей, чтобы восстановить кувшин. В процессе склеивания на нем остались небольшие трещины. Теперь у кувшина отсутствуют несколько фрагментов, а рядом с ним появилась табличка с надписью «Пожалуйста, не трогайте».

Инцидент произошел две недели назад, когда пятилетний ребенок во время посещения музея с семьей разбил выставленный на входе кувшин, который не был ничем защищен. Руководство музея назвало произошедшее несчастным случаем и пригласило семью мальчика посетить музей еще раз. Ребенку предложили прийти на специальное занятие, чтобы показать процесс реставрации.

По словам директора музея Инбаля Ривлина, кувшин бронзового века — один из многих экспонатов, выставленных без специальных заграждений. Это часть концепции музея Гехта, которая заключается в том, чтобы позволить посетителям исследовать историю «без стеклянных барьеров».

Разбитый сосуд, вероятно, использовался для хранения вина или масла и был сделан между 2200 и 1500 годами до нашей эры. Ривлин добавил, что этот инцидент, привлекший к себе всемирное внимание, стал приятным поводом отвлечься от продолжающейся войны в секторе Газа.

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