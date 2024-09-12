Коров назвали главными убийцами фермеров в Великобритании

Коровы в Великобритании нападают и убивают людей чаще, чем собаки. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Управления по охране труда в Великобритании (HSE). Отмечается, что с 2019 года по март 2023 года коровы убили 22 человека в Англии, Шотландии и Уэльсе, в то время как собаки были виновны в смерти 16 жителей Англии и Уэльса с 2019 по конец 2023 года.

Согласно статистике, крупный рогатый скот стал самой распространенной причиной смерти фермеров Великобритании.

The Guardian также пишет, что с 2017 года коровы в Великобритании напали, как минимум, на 889 человек. Такие данные за семь лет собрали члены инициативной группы COWS, которые тоже когда-то пострадали от нападения крупного рогатого скота.

Одна из членов инициативы, Джилл Гилмор, сообщила в интервью The Guardian, что эти цифры — лишь верхушка айсберга. Гилмор рассказала, что однажды ее затоптало стадо из 20-30 коров. В больнице британке диагностировали перелом 12 ребер, костей шеи и рук, травмы головы и лодыжки, а также повреждение легких.

Гилмор вспоминает: когда ее топтали коровы, она попросила своего мужа, который пришел к ней на помощь, дать ей умереть — женщина думала, что не сможет выбраться из-под копыт большого стада.

Глава инициативной группы, Дэвид Кларк, тоже однажды пострадал от нападения стада коров. В 2014 году его окружили 24 коровы, когда он гулял со своей собакой в Йоркшире.

«Было странное чувство. В этот момент ты не думаешь: "Боже, как же мне страшно". Все твои мысли — о том, как же выбраться отсюда», — вспоминает Кларк. В тот день его доставили в больницу с разрывом печени.

The Guardian отмечает: Гилмору и Кларку очень повезло, что им удалось выбраться и остаться в живых, не оказавшись прикованными к кровати. Издание напоминает: в 2020 году коровы напали на Терезу Холмс и ее мужа Майкла. Мужчина погиб, а женщина сильно пострадала — нижнюю часть ее тела парализовало.

Средний вес коровы составляет 620 килограммов. «Даже легкого удара коровы достаточно, чтобы человек упал и сломал себе кости. Коровы не понимают своих размеров и большой массы тела. Они просто могут вас толкнуть, чтобы пройти. Это стадо, поэтому если одна побежит за человеком, то и остальные побегут за ней», — сказал главный инспектор HSE Уэйн Оуэн.

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