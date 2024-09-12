Байден надел кепку Трампа

Президент США Джо Байден на короткое время надел кепку, которую использует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании. На это обратила внимание «Би-би-си».

Это произошло на мероприятии, посвященном 23-й годовщине терактов в США 11 сентября 2001 года. Байден посещал пожарных в Пенсильвании, недалеко от места крушения одного из четырех самолетов, захваченных террористами. В Белом доме объяснили, что Байден надел кепку, чтобы показать единство в этот день.

На видеозаписи видно, как Байден беседует со сторонником Трампа, после чего они обмениваются головными уборами. Кампания Трампа быстро отреагировала на произошедшее словами: «Спасибо за поддержку, Джо!».

Мероприятие в населенном пункте Шанксвилл было посвящено памяти погибших при крушении рейса 93 United Airlines, который был захвачен террористами в 2001 году. Пассажиры на борту оказали сопротивление и предотвратили план «Аль-Каиды» врезаться в правительственное здание в Вашингтоне. Все 40 человек на борту погибли.

На видео из пожарной части, как отмечает «Би-би-си», Байден беседует с людьми и обращается к мужчине в красной кепке с надписью «Трамп 2024». Байден предложил ему кепку с президентской печатью, сказав, что оставит на ней свою подпись. После этого Байден передал мужчине подписанную кепку и предложил обменять ее на кепку Трампа. Присутствующие призвали Байдена надеть ее, на что он ответил: «Я не зайду так далеко!» Однако после этого президент США все же надел головной убор, что вызвало громкие аплодисменты.

Позже Белый дом объяснил это попыткой подчеркнуть единство. «В качестве жеста [единства] он подарил кепку стороннику Трампа, который затем предложил, чтобы президент надел его кепку [в поддержку] Трампа», — написал в X заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс.

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