Тюрьма и больница заплатят жене заключенного миллионы долларов за незаконный обыск 

Кристина Карденас получит 5,6 миллиона долларов компенсации в результате досудебного урегулирования иска, поданного ей после обыска в тюрьме, где содержится ее муж. Об этом, как пишет газета The New York Times, сообщил адвокат женщины.

Он рассказал, что Карденас не видела мужа больше года, пока в сентябре 2019 года не поехала на свидание с ним. Прибыв в исправительное учреждение, она подверглась тщательному обыску. Сотрудники тюрьмы сначала раздели ее, а затем отправили в больницу, где провели досмотр полостей тела, несмотря на то, что рентгеновские снимки показали, что в ее теле нет ничего запрещенного.

По словам Карденас, произошедшее глубоко травмировало ее. Иск на сумму в 5,6 миллиона долларов она подала в следующем году. Ответчиками по нему стали Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии, больница Adventist Health Tehachapi Valley, а также два тюремных надзирателя и врач.

Как сообщается, 3,6 миллиона долларов Карденас заплатит Департамент исправительных учреждений, а остальную сумму — оставшиеся ответчики.

Тюрьма, о которой идет речь, — это исправительное учреждение с максимально строгим режимом. Муж Кристины Карденас Карлос Карденас попал туда в 2001 году после того, как его признали виновным в вооруженном ограблении. Жена заключенного рассказала, что администрация тюрьмы получила ордер, который позволяет ей обыскивать любого посетителя Карлоса Карденаса.

В то же время в иске Карденас отмечалось, что ордер позволяет раздевать и обыскивать посетителей заключенного только в том случае, если рентгеновские снимки покажут, что под одеждой или внутри тела приехавших на свидание людей есть посторонние предметы.

Как заявили адвокаты Карденас, сотрудники тюрьмы и медики, обыскивавшие Карденас, нарушили это условие имевшегося у них ордера. При этом Карденас также обвинила в неподобающем поведении врача, который участвовал в обыске. По ее словам, он силой засунул руку сначала ей в вагину, а затем в анус.

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