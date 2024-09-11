Сын Честера Беннингтона рассказал об угрозах после критики новой вокалистки Linkin Park

Сын покойного фронтмена американской группы Linkin Park Честера Беннингтона Джейми пожаловался на угрозы в его адрес после критики новой вокалистки группы Эмили Армстронг. Об этом он рассказал в инстаграме.

Джейми Беннингтон рассказал, что планирует посетить концерт Linkin Park в Лос-Анджелесе и сообщил, что боится за свою безопасность. «Есть много людей, которым я не нравлюсь. Многие люди сейчас говорят мне ужасные вещи. Честно говоря, я не думаю, что буду чувствовать себя в безопасности, если пойду на концерт по общему билету, потому что я не знаю, кто будет стоять рядом со мной. Я не знаю, кто меня узнает или возьмет на себя смелость агрессивно реагировать на меня, но мне нужно увидеть шоу», — отметил он.

Беннингтон добавил, что многие фанаты Linkin Park во время концертов ведут себя «жестоко, странно и агрессивно». «Если со мной или моим партнером что‑то случится во время концерта, это будет на совести Linkin Park», — заключил Джейми.

Ранее Джейми Беннингтон обвинил гитариста Майка Шиноду в том, что он «тихо стер жизнь и наследие его отца». Кроме того, он раскритиковал новую солистку группы Эмили Армстронг, напомнив о ее связях с Церковью саентологии, а также о том, что она поддержала актера Дэнни Мастерсона, которого в прошлом году приговорили к 30 годам лишения свободы за сексуализированное насилие над двумя женщинами.

На прошлой неделе спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона Linkin Park вернулась на сцену и представила фанатам новую вокалистку — 38-летнюю Эмили Армстронг, которая раньше пела в гранж-группе Dead Sara. Во время трансляции на ютьюбе 5 сентября Linkin Park исполнили новый трек «The Emptiness Machine», который стал главным синглом в новом альбоме под названием From Zero, а также объявили о мировом турне.

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