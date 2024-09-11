США обвинили Китай в прямой помощи России в войне с Украиной

Москва делится с Пекином секретными технологиями в обмен на помощь в войне с Украиной. Об этом, как пишет американское издание Politico, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил после встречи в Брюсселе с коллегами из стран Евросоюза и НАТО.

Издание отмечает, что раньше власти США заявляли лишь о поставках из Китая в Россию товаров двойного назначения, в частности, электроники и оборудования, которое можно использовать для производства вооружений. Теперь же Politico пишет, что Вашингтон озвучил гораздо более прямолинейные обвинения в адрес Пекина.

По словам Кэмпбелла, Китай уже оказывает России прямую поддержку в войне. «Это уже не средства двойного назначения», — сказал он о материалах, которые Китай в последнее время поставляет России.

«Это часть весьма существенных усилий со стороны Китая по поддержке, построению и диверсификации различных элементов российской военной машины. Мы видим усилия обоих правительств на самом высоком уровне, направленные на то, чтобы попытаться скрыть и защитить определенные элементы этого тревожного сотрудничества. Большая часть этой деятельности происходит тайно», — заявил Кэмпбелл.

В свою очередь, Москва, которая раньше, по заявлениям Вашингтона, опасалась делиться с Пекином новейшими военными технологиями, теперь начала делать это, оказывая Китаю поддержку в областях, где раньше «явно не хотела напрямую взаимодействовать» с этой страной.

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