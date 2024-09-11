Письмо Эйнштейна о ядерной бомбе продали за миллионы долларов 

Письмо Альберта Эйнштейна об атомной программе нацистской Германии, которое предназначалось 32-му президенту США Франклину Рузвельту продали почти за четыре миллиона долларов. Торги проводил аукционный дом Christie's.

Письмо Эйнштейна президенту США является, вероятно, самым влиятельным письмом, написанном в двадцатом веке, отмечается на сайте Christie's. Документ с предупреждением о том, что Германия может создать ядерную бомбу датирован 2 августа 1939 года.

Письмо было напечатано на машинке в двух экземплярах. Эйнштейн продиктовал текст на немецком языке, а после его ученик венгерский физик Лео Силардом перевел содержимое на английский.

Как отмечается, Силард вместе с коллегами Юджином Вигнером и Эдвардом Теллером попросили Эйнштейна предупредить американского президента о возможной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии.

Первую версию письма Эйнштейна отправили президенту США и с 1945 года оно хранится в Президентской библиотеке и Музее Рузвельта в Нью-Йорке. Второе письмо, которое было чуть короче, но с подписью Эйнштейна, находилась в частной коллекции сооснователя Miscrosoft Пола Алена.

На первом листе этой версии письма карандашом едва различимо написано: «Оригинал, не отправлено!» — эту пометку оставил Силард.

О том, что письмо Эйнштейна решили выставить на торги Christie's, стало известно в июне этого года. Стоимость документа тогда оценили в четыре-шесть миллионов долларов, но с молотка оно ушло за три миллиона и 992 тысячи долларов.

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