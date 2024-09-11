Лабораторное какао и шоколад из овса помогут справиться с шоколадным кризисом

Ученые из Великобритании, Швейцарии и Израиля пытаются найти способы преодолеть кризис, который переживает шоколадная индустрия из-за роста цен на производство и продукцию, а также сокращения урожая какао-бобов в Африке. Об этом сообщает CNN.

Одним из способов ученые назвали производство шоколада без использования какао-бобов. CNN отмечает, что такой шоколад уже можно купить в некоторых странах, однако исследователи все еще ищут методы сделать его более полезным и экологичным.

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По словам Макса Маркварта из немецкой компании Planet A Foods, которая производит шоколад из семян подсолнечника и овса, виноградных косточек, масла ши и сахара, поиск альтернативных ингредиентов может занять много времени.

«Между нашим первым прототипом и нашей нынешней формулой у нас было 500 итераций — и ничего из того первоначального продукта не сохранилось в промышленном варианте», — рассказал Маркварт.

Компания также производит какао-порошок и заменители какао-масла. «Порошок изготавливается с помощью процесса, напоминающего ферментацию, а для масла мы используем процесс, похожий на варку пива, с применением специальных штаммов дрожжей», — добавил Маркварт. Он определяет процесс производства как «недолгий и устойчивый».

Росс Ньютон, генеральный директор Nukoko рассказал о другом способе заменить какао-бобы. Его компания использует бобы фава (также их называют садовыми или конскими), поставляемые с ферм Великобритании и Европы, которые ферментируют почти так же, как и какао-бобы.

«Мы считаем, что довольно близко подошли к традиционному вкусовому составу ганского какао», — утверждает Ньютон. По его словам, конские бобы имеют свои преимущества: в них больше белка и меньше жира по сравнению с какао-порошком, а благодаря их способности удерживать азот в почве они позволяют сократить использование химических удобрений.

Еще один способ борьбы с шоколадным кризисом — выращивание какао-бобов в лаборатории. «Мы берем один-два какао-боба и помещаем их в культуру клеток, давая им сахар, витамины и воду. Затем клетки размножаются, пока не образуется большая биомасса; мы собираем какао-масло, и у нас остается какао-порошок», — рассказал Михал Бересси Голомб, генеральный директор израильского стартапа Celleste Bio.

По его словам, такой способ позволяет лучше контролировать конечный продукт. Компания изготовила свой первый прототип в конце прошлого года, после восьми месяцев работы. Однако такое производство остается слишком дорогим. Эту проблему компания планирует решить до 2027 года.

Ранее стало известно, что ученые из Цюриха придумали новый метод изготовления шоколада, используя в производстве весь плод какао и не добавляя сахар. Отмечалось, что стоимость такого шоколада может быть довольно высокой, однако этот метод способен принести фермерам дополнительный доход.

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