СМИ: финразведка будет получать данные об имуществе россиян без их ведома

Росфинмониторинг наделят правом получать данные об имуществе россиян без их ведома. Накануне соответствующие поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на собственный источник в кабинете министров.

По данным издания, свое решение правительственная комиссия мотивировала тем, что, согласно действующему российскому законодательству, владельца недвижимости должны оповещать в тех случаях, когда кто-либо получил сведения о его имуществе. В правительстве сочли, что такое положение дел позволяет гражданам узнать о заинтересованности властей их имуществом и дает возможность как скрыть следы преступных деяний, так и предупредить своих возможных соучастников.

«При этом информация может требоваться в том числе для оперативно-разыскных мероприятий по разным преступлениям, не только связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма», — пояснили изданию в Росфинмониторинге.

Как уточнили в пресс-службе Росреестра, согласно действующим нормам, при поступлении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запроса об объекте недвижимости, принадлежащем гражданину, «Роскадастр» уведомляет его об этом по электронной почте или смс. При этом срок такого уведомления не должен превышать одного рабочего дня.



Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.