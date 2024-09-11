Власти могли сфальсифицировать более половины голосов за кандидата от «Единой России»

Около 60% голосов за лидера на выборах губернатора Курской области были сфальсифицированы. Победителем стал действующий врио главы региона Алексей Смирной, выдвигавшийся от партии «Единая Россия». Об этом пишет «Агентство» со ссылками на подсчеты исследователя выборов Ивана Шукшина.

По официальным данным за Смирнова отдали 351 тысячу голосов — это 65,28%. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Алексей Бобовников, за которого проголосовали чуть более 72 тысяч избирателей (13,53%). Шукшин утверждает, что до 220 тысяч голосов за единоросса Смирнова были сфальсифицированы. То есть около 60% голосов за победителя выборов могли быть подделаны.

Шукшин подсчитал, что без фальсификации Смирнов набрал бы 45-50%. То есть, если верить подсчетам эксперта, за Смирнова проголосовали около 130 тысяч жителей Курской области. Так как кандидат от «Единой России» не набрал свыше половины голосов, то в регионе должен был состояться второй тур выборов. Во втором туре Смирнов должен был конкурировать либо с Бобовником, либо с Алексеем Томанов, выдвигавшимся от ЛДПР.

«Агентство» пишет, что о фальсификациях в Курской области свидетельствуют и данные дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Власти традиционно используют онлайн-голосование, чтобы принудить работников бюджетных учреждений участвовать в выборах. В рамках ДЭГ Смирнов набрал только 50% голосов.

Газета «Ведомости» писала, что в Курской области была установлена самая высокая явка по итогам первого дня голосования (6 сентября). Уже к 10 часов утра явка в регионе составила почти 40%. Региональные выборы проходили на фоне вторжения ВСУ в регион. Украинская армия держит под контролем 896 квадратных километров в регионе, в приграничье уже больше месяца идут боевые действия. С 10 августа в Курской области введен режим контртеррористической операции (КТО), более 150 тысяч мирных жителей уже покинули область.

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