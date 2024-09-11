Авиадиспетчеры пожаловались на обязанность следить за птицами

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к главе Росавиации Дмитрию Ядрову и собственному руководству из Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) с жалобой на новую обязанность — визуально следить за полетами птиц в районе аэродромов. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказалась копия письма.

Новая обязанность авиадиспетчеров прописана в «Правилах борьбы с опасностью, создаваемой объектами животного мира на аэродромах гражданской авиации», которые вступили в силу с 1 сентября. Как утверждают авторы письма, слежка за птицами противоречит требованиям других действующих федеральных авиаправил («Организация воздушного движения в РФ»).

По словам президента ФПАД России Сергея Ковалева, в них дается исчерпывающий перечень задач обслуживания воздушного движения, и наблюдение за птицами в него не входит. Кроме того, отметил Ковалев, действующее российское законодательство запрещает возложение на авиадиспетчеров обязанностей, не имеющих прямого отношения к диспетчерскому обслуживанию.

«Диспетчер, вынужденный контролировать перелеты птиц при выполнении воздушными судами взлета и посадки, фактически отвлекается от своей главной обязанности — визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы», — предупредил глава ФПАД в письме.

Еще одним противоречием с действующими нормами стал пункт новых правил, который обязывает диспетчера не только информировать экипаж самолета о наблюдаемых птицах, но и запрещать из-за этого вылет. В то же время, в профсоюзе авиадиспетчеров напомнили, что, согласно прежним нормам, окончательное решение о взлете или посадке всегда принимает только командир воздушного судна.

«Применение новых авиаправил приведет к тому, что любое столкновение воздушного судна с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера, и возложению на него всей ответственности за последствия такого столкновения, в случае когда диспетчер не увидел птицу или птицы не было на момент разрешения взлета, но птица взлетела перед самолетом во время его разбега по взлетной полосе», — говорится в письме авиадиспетчеров к руководству ГК по ОрВД. По словам авторов обращения, введение новых правил приведет к регулярным остановкам воздушного движения.

Как отмечает РБК, ни в ГК по ОрВД, ни в Росавиации не пожелали комментировать обращение авиадиспетчеров.

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