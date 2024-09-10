Запертые в автомобиле двухлетние близняшки умерли на жаре в Оклахоме

Двухлетние близняшки Ариэль и Эйвери были найдены мертвыми на заднем сиденье автомобиля в городе Норман штата Оклахома в США. Daily Mail со ссылкой на полицию и местные СМИ сообщило, что девочек заперли неназванные родственники в раскаленном от жары автомобиле и оставили одних, как отмечается на весь день.

«На данный момент расследование показывает, что это скорее несчастный случай», — сказала сотрудница департамента полиции Нормана Сара Шеттлер.

Инцидент произошел 5 сентября. В тот день родственники погибших близняшек должны были отвезти их в детский сад, однако в какой-то момент их оставили одних на заднем сидении автомобиля. Когда родственники девочек вернулись в машину, девочки уже были мертвы.

Отмечается, что в тот день температура воздуха в Нормане была около 32 градусов по Цельсию. По данным Национальной метеорологической службы, при такой температуре автомобиль за полчаса может нагреться до 49 градусов.

Полиция сообщила, что пока не выдвигала обвинения против родственников, оставивших детей одних в машине, сославшись на то, что они сотрудничают со следствием. Также сообщается, что медики устанавливают причину смерти близняшек.

По данным Daily Mail, к месту, где был припаркован автомобиль, в котором погибли девочки, местные жители приносят цветы. Также собщается, что на платформе GoFundMe был открыт сбор на похороны Ариэль и Эйвери. Его открыла кузина отца погибших девочек Кортни Юзи.

«Все собранные средства будут направлены на покрытие расходов для достойных похорон наших драгоценных малышей. Мы надеемся хоть немного облегчить бремя, которое легло на плечи отца, столкнувшегося с таким горем. Никто не может полностью понять боль утраты ребенка, не пережив это. К сожалению, сейчас испытание выпало родителям этих детей. Мы будем бесконечно благодарны за любую помощь и поддержку», — написала она в объявлении о сборе средств.

По состоянию на 10 сентября, уже собрано более 11 тысяч долларов при запланированной сумме в 8 тысяч.

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